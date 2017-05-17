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شيخ الأزهر يدافع عن مستشاره: الهجوم عليه «غير مبرر»

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شيخ الأزهر يدافع عن مستشاره: الهجوم عليه «غير مبرر» شيخ الأزهر يدافع عن مستشاره: الهجوم عليه «غير مبرر»

التحرير

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استنكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، "الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها محمد عبد السلام، المستشار القانوني له"، حسب وصفه، مؤكدا أن " عبد السلام"  جندي خفي.

وأوضح شيخ الأزهر، في كلمته خلال لقائه المنعقد حاليًا مع أعضاء مجلس جامعة الأزهر بمقر المشيخة في الدراسة، أن معظم النجاحات التي حققها الأزهر في السنوات الأخيرة، وراءها جهد كبير ومخلص بذله فريق من المعاونين وفي مقدمتهم "عبد السلام"، معقبًا: "رغم ذلك يتعرض للهجوم والأكاذيب من قبل أصحاب المصالح، وهو يصبر ويحتسب على ما يلاقيه من ظلم وتشويه".

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وأشار إلى أن "عبد السلام" من أبناء المؤسسة المخلصين، الذين يعملون معه ليلًا نهارًا في خدمة الأزهر ورسالته، ومن أجل رفعة مكانته وشأنه في الداخل والخارج.

وتاب : "كل ما يقال عن المستشار محمد عبد السلام، كذب وزور وبهتان"، مؤكدًا أن إخلاص هذا القاضي الأزهري وحبه لمؤسسة الأزهر، هو الذي يدفعه للصبر على ما يتعرض له من هجوم إعلامي غير مبرر.

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التحرير

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