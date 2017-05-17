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عدم قبول دعوى تتهم المذيعة أنجى أنور بسبّ وقذف مواطن

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عدم قبول دعوى تتهم المذيعة أنجى أنور بسبّ وقذف مواطن عدم قبول دعوى تتهم المذيعة أنجى أنور بسبّ وقذف مواطن

مصراوي Masrawy

المذيعة أنجى أنور

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، بعدم قبول دعوى تتهم المذيعة أنجى أنور، والدكتور عماد جاد بسب وقذف والتشهير بمواطن، لانتهاء الميعاد المقرر قانونًا لتقديم الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود البريري، وأمانة سر محمود أبو زيد.

كان أحد المواطنين تقدم بدعوى تتهم المذيعة أنجى أنور على قناة ltc والدكتور عماد جاد بسبه وقذفه لإنه في الحلقة المذاعة في 2 يناير الماضي أذاعوا خبر عن قيام المدعى باغتصاب فتاة في دمياط، وتم حفظ التحقيق في الواقعة.

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