وزير النقل من دمياط: نستهدف تطوير السكك الحديدية والاعتماد على النقل النهري

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: "إن هناك برنامجًا زمنيًّا محددًا لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في محافظات مصر المختلفة بشكل كامل يبدأ من العربات، مرورًا بالقضبان والجرارات ويهتم بتقديم الخدمات على أفضل نحو للركاب".

وانتقد الوزير، خلال زيارته إلى دمياط، اليوم الأربعاء، أوضاع عربات القطار بالمحطة الرئيسية، مشيرًا إلى أنه من الضروري تحسين الوضع تقديرًا للمواطنين، داعيًا، في الوقت ذاته، رجال الأعمال والمستثمرين، إلى استخدام النقل النهري والسكك الحديدية، وتابع: "في دمياط مثلا نستهدف أن يجني الميناء أرباحًا تصل إلى بليوني دولار".

وأشاد عرفات، بما جرى من زيادة للنقل النهري على مستوى الميناء تخفيفًا على الطرق البرية، مضيفًا أنه جرى إنفاق حوالي 70 مليون جنيه على طريق "كفر البطيخ" ليكون نموذجًا مميزًا لم يحدث في أي محافظة من قبل؛ إذ جرى رصفه بالخرسانة المسلحة بأحدث الماكينات والمعدات بتكنولوجيا ألمانية لتحمل الأحمال الخرافية التي تميز ميناء دمياط عن غيره من الموانئ.