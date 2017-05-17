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بالصور.. استرداد 21.5 فدان من أراضي أملاك الدولة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (1)تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (1)

تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (2)تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (2)

تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (3)تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (3)

تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (4)تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (4)

تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (5)تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة (5)

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، استرداد 21.5 فدان من أراضي أملاك الدولة المستولى عليها من قبل مواطنين لاستغلالها لمصلحتهم الشخصية دون وجه حق أو سند قانوني.

وقال "سعيد" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنهم شكلوا غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ إزالات التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة المنهوبة، لاستغلالها للصالح العام بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وتمكنت حملات مكبرة بمراكز بلبيس والحسينية، بالاشتراك مع قوات من الجيش والشرطة، بحضور فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، باستعادة أملاك الدولة قبل نهاية مايو الجاري، من استرداد 6.5 فدان بنطاق مركز ومدينة بلبيس، و15 فدان أرض أملاك دولة بناحية "الصالحية" التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية.

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