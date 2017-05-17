«ابحث مع الشرطة عن وزير داخلية».. 7 مشاهير علقوا على هروب «العادلي»

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أحدث وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ضجة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد فيه هروبه من منزله عقب تكليف النيابة بوسط القاهرة الأجهزة الأمنية بسرعة القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بسجنه لمدة 7 سنوات لاتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" بالاشتراك مع آخرين.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تعليقات العديد من الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة على بيان الداخلية بهروب العادلي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو عبر تصريحات تليفزيونية.

1- معتز عبد الفتاح

قال الدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن العادلي عليه حكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعليه دفع 196 مليون جنيه قيمة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى 196 مليون جنيه أخرى غرامة.

وأضاف خلال تقديمه برنامجه "حلقة الوصل" المذاع بقناة "أون إى": "فقط في مصر الداخلية تبحث عن حبيب العادلي، بعد أن جددت النيابة طلبها بسرعة القبض عليه.. هي ديه الطابونة اللي بجد، فين حبيب العادلي؟ راح يا حبيي راح".

2- مصطفى بكري

طالب النائب مصطفى بكري، من خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، الداخلية بإخبار المواطنين حقيقة هروب العادلي، وتابع: "على الداخلية أن تخبرنا كيف هرب العادلي، ولماذا ترك يهرب، وأين سيذهب واسمه مدرج على جميع المنافذ البرية والبحرية لمنعه من السفر؟".

3- وائل الإبراشي

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي هروب العادلي قائلاً: "ماتقوليش إنه مختفي والداخلية لا تعلم مكانه، كان معين عليه حراسة.. صحيح القيادات الأمنية هتعمل حساب لبعضها البعض وللعلاقة الإنسانية التي ستجمعهم، ولكن القانون مافيهوش زينب ولا عاطفة ولا علاقات إنسانية.. الاختفاء على طريقة انشقاق الأرض وابتلاعها له، ليست أمرًا مقنعًا".

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4- غادة شريف

سخرت الكاتبة غادة شريف من نفي اللجان الإلكترونية هروب العادلي قبل بيان الداخلية، واستطردت من خلال حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: "طب هو سعادتك مش المفروض فيه حاجة اسمها تنفيذ أحكام والمفروض أنه يكون دلوقتي فى السجن؟!.. عملوا بالظبط زى الولد اللى راح يدافع عن أبوه قدام مامته اللى بتتهمه أنه على طول سايب البيت وقاعد ع القهوة فقالها لأ ده ما بيخطيش بره البيت وعلى طول عند جارتنا اللى فى الرابع".

5- نور فرحات

علّق نور فرحات الفقيه القانوني والدستورين على هروب العادلي من خلال تدوينة له عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "لا يوجد طفل فى مصر يصدق أن الداخلية التى تسمع دبيب النملة تحت أرجل قطيع الفيلة قد استعصى عليها العثور على الفاسد ( وزيرها السابق) حبيب العادلى المطلوب لتنفيذ حكم جنائى عليه بالسجن مع تعظيم السلام، تمامًا مثلما استعصى عليها القبض على مرتضى منصور لاختفائه فى منزل قريبه القاضى، تمامًا مثلما تم هروب ممدوح إسماعيل المسئول عن غرق آلاف من ضحايا العبارة وهو يلبس طاقية الإخفاء.. دولة القانون".

6- جمال عيد

أدان المحامي جمال عيد هروب العادلي قائلأً: "مش هنسى ولا هعتبره عادي وهفكرهم وأفضهم، وبكرة الصبح هحط صورة حبيب العادلي في البروفايل بمناسبة مرور شهر وهو هارب أو متهرب أو متستر عليه.. حبيب العادلي اللي دافعوا عنه 14 سنة وظلم آلاف المصريين، طلع حرامى حطوا صوره فى البروفايل ولو ليوم، واكتبوا عنه 15 أبريل صدر حكم بسجنه.. 15 مايو لسه حر".

7- تامر أمين

تساءل الإعلامي تامر أمين من برنامجه "الحياة اليوم عبر فضائية "الحياة" قائلاً: "أين حبيب العادلي يا وزير الداخلية؟.. أصعب حاجة لما تقول ابحث مع الشرطة عن وزير داخلية.. جديدة لانج، ولا تحدث إلا في مصر.. أمر في منتهى الغرابة أن تبحث مع الشرطة عن رئيس الشرطة السابق.. المفروض إنه تحت الإقامة الجبرية وبالتالي مكانه معروف".