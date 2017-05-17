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بالصور.. إطلاق خط سحب مياه البحر الأول بمحطة اليسر في الغردقة

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مصراوي Masrawy

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البحر الأحمر- أحمد عوض :

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بمرافقة اللواء عاصم عبد الله، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إطلاق خط سحب مياه البحر الأول بمحطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن محطة اليسر هي الأكبر على مستوي والشرق الأوسط، حيث تعمل على تحلية مياه البحر بطاقة استيعابية قدرها 40 ألف طن مياه يوميا كمرحلة أولى، و40 ألف طن يوميا كمرحلة ثانية.

وأضاف أن المحطة هي الثانية على مستوى الجمهورية في العمل بنظام المعالجة النهائية "فلاتر الكالسيت"، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون، لمعالجة المياه طبقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، للحفاظ على جودة المياه ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.

ومن جهته، أوضح اللواء عاصم عبد الله، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أن محطة اليسر مُراقبة إلكترونيا للحفاظ على المعدات وجودة المياه، مضيفا أن نظام التحكم بالمحطة يتم من خلال شاشات المراقبة التي تعطي إشارة عند حدوث أي عطل فني بأي مكان بالمحطة.

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