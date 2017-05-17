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إصابة دبلوماسي عراقي في حادث مروري على محور 26 يوليو

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إصابة دبلوماسي عراقي في حادث مروري على محور 26 يوليو إصابة دبلوماسي عراقي في حادث مروري على محور 26 يوليو

مصراوي Masrawy

السفارة العراقية بالقاهرة

كتب – فتحي عمر:
أُصيب الملحق التجاري للسفارة العراقية بالقاهرة، حيدر فوزي جبر، إثر حادث تصادم على طريق محور 26 يوليو بمحيط فيلا مظهر بميدان لبنان اثناء سيره بسيارة دبلوماسية رقم ( 49/ 119)، برفقة سائقه هاني سمير عبدالسلام.

وقال مصدر أمني لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن سيارة السفارة العراقية اصطدمت بسيارة ملاكي رقم 5893، قيادة فاتن سيد أمين 30 سنة ومقيمة بالقاهرة، وأتوبيس رحلات مرور القليوبية يحمل رقم 7143 قيادة طه سيد إبراهيم 38 سنة ومقيم بمنطقة إمبابة.

أسفر الحادث عن إصابة الملحق التجاري، وسائق سيارته، وتم نقلهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

أضاف المصدر أنه اثناء سير السيارة الأولى اصطدمت بالسيارة الثانية ما أدى إلى اصطدامهما بأتوبيس رحلات، من الخلف، ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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