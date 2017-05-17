العاهل الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب – طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعد انتهاء القمة المصرية الأردنية التي تناولت قضايا المنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس الوفد المودع له بعد انتهاء زيارته القصيرة للقاهرة.

يذكر أنه قد عقدت بالقاهرة قمة مصرية - أردنية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني، وتناولت المباحثات استعراض الجهود المصرية والعربية، قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب.​