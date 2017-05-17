السجيني يعلن عن جلسة استماع بالبرلمان بشأن أزمة القمامة 25 مايو

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع موسعة يوم الخميس 25 مايو الجاري، من أجل التشاور بشأن حل جذري لحل أزمة القمامة والمخالفات الصلبة في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الجلسة ستضم وزراء حالين وسابقين ومحافظين حالين وسابقين وبعض الخبراء في مجال جمع وتدوير القمامة والمخلفات من اجل القضاء وبصفة نهائية عن مخاطر هذا الملف.

وقال السجيني إن الهدف من الاجتماع إعادة هيكلة ملف القمامة وتدوير المخلفات والمقترحات المقدمة في هذا الشأن وكذلك العمل علي توحيد المسئولية والتبعية، والتوازن المالي وآليات التمويل لهذا الأمر، والعمل على الوصول وبدقة للاحتياجات التشريعية لهذا الملف، وكذلك قياس الأداء وتقديم الخدمة.

وأضاف السجيني أن اللجنة عقدت على مدار الدورين السابق والحالي من عمر المجلس 17 اجتماعًا لهذا الامر وسيكون هذا الاجتماع الحاسم لأنه يضم خبراء ووزراء ومحافظين وإعلاميين ورؤساء أحزاب، بالإضافة إلى النواب.

واشار إلى أن جلسة الاستماع خلال هذا الاجتماع ستكون على غرار ما تم في جلسة استماع قانون الادارة المحلية وسنعمل علي ايجاد حل جذري للمشكلة ولهذا الملف.