الأرصاد الجوية تُحذر .. أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة وتدهور للرؤية على المناطق التالية اليوم

سمر العشري

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب بصعيد مصر خلال فترات النهار، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء، وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 20 درجة، وبالإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

وحذر خبراء الهيئة من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية، والتي تكون مصحوبة بسقوط أمطار، تكون غزيرة ورعدية على جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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