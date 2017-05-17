محافظ السويس يوجه بتحويل "أراضي المنتفعين" لمزارع سمكية

السويس حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، عقد اجتماع يومي لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وعرض كل ما يستجد من أعمال في حملات الإزالة.

وطالب اللواء أحمد حامد، مسئولي السكة الحديد، والتنمية السياحية، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية، ومديري هيئة الثروة السمكية، وهيئة الأوقاف، والآثار، بسرعة تحديد مساحات التعديات الموجودة بكل قطاع، لإزالة التعديات عليها.

كما وجه بتحديد مساحات الأرضي التي تسلمها المنتفعون، واستغلوها وأنشأوا عليها عقارات، لتحويلها إلى مزارع سمكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت مديرية أمن السويس، واصلت، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات الإزالة بحي عتاقة.