أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ السويس يوجه بتحويل "أراضي المنتفعين" لمزارع سمكية

Google+ Print
محافظ السويس يوجه بتحويل "أراضي المنتفعين" لمزارع سمكية محافظ السويس يوجه بتحويل "أراضي المنتفعين" لمزارع سمكية

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ السويس

السويس حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، عقد اجتماع يومي لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وعرض كل ما يستجد من أعمال في حملات الإزالة.

وطالب اللواء أحمد حامد، مسئولي السكة الحديد، والتنمية السياحية، والتنمية الزراعية، والتنمية الصناعية، ومديري هيئة الثروة السمكية، وهيئة الأوقاف، والآثار، بسرعة تحديد مساحات التعديات الموجودة بكل قطاع، لإزالة التعديات عليها.

كما وجه بتحديد مساحات الأرضي التي تسلمها المنتفعون، واستغلوها وأنشأوا عليها عقارات، لتحويلها إلى مزارع سمكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح .

كانت مديرية أمن السويس، واصلت، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات الإزالة بحي عتاقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

أستاذ علوم سياسية: حوار السيسي مع الصحف القومية مختلف عن أحاديثه السابقة

أستاذ علوم سياسية: حوار السيسي مع الصحف القومية مختلف عن أحاديثه السابقة