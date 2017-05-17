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«سياحة البرلمان» تطالب الحكومة باستغلال موقف الشركات البريطانية لرفع الحظر

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«سياحة البرلمان» تطالب الحكومة باستغلال موقف الشركات البريطانية لرفع الحظر «سياحة البرلمان» تطالب الحكومة باستغلال موقف الشركات البريطانية لرفع الحظر

التحرير

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طالبت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، وزارات الخارجية والسياحة والطيران المدنى باستغلال الضغوط التي تمارسها شركات الطيران والرحلات الكبرى البريطانية مثل "توماس كوك"، لرفع حظر الرحلات الجوية إلى .

وأوضحت سحر طلعت مصطفى أن صحيفة "إيفينيج ستاندرد" البريطانية أكدت تزايد مطالب رفع حظر السفر إلى مصر، مؤكدة في تقرير لها أن شركة "توماس كوك" أقدمت على وضع مدينة شرم الشيخ كوجهة للمصطافين البريطانيين رغم حظر السفر البريطانى، الذي يؤثر بالسلب وفقا لتقرير "ستاندرد" على وضع العمالة السياحية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن وزارات الخارجية والسياحة والطيران المدنى المصرية يجب أن تتواصل مع البريطانية لاستغلال مطالب شركات السياحة والطيران المدنى البريطانية في رفع حظر سفر السياح البريطانيين إلى مصر، خاصة أن شركة "توماس كوك"، أكدت أن عدد طلبات الحجز التي تلقتها الشركة منذ وضعها "شرم الشيخ" كوجهة للمصطافين الإنجليز في شتاء 2017-2018، وصل إلى 150 ألف تذكرة حتى الآن، وهو ما يؤكد عزوف المواطن البريطانى عن تحذيرات حكومته.

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وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى أن عددا من مواطني بريطانيا أكدوا أنهم سيتوجهون إلى مصر في الشتاء المقبل، واصفين قرار الحظر البريطاني بـ"المنافق".

وأشادت النائبة بموقف شركات السياحة والطيران ببريطانيا وموقف السياح البريطانيين الرافض لقرار حكومة بريطانيا بحظر السفر إلى مصر، مؤكدة أن الحكومة المصرية يجب أن تستغل مثل هذه المواقف الإيجابية تجاه مصر والسياحة المصرية.

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التحرير

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