أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: تجارة المخدرات تجاوزت 400 مليار جنيه

Google+ Print
برلماني: تجارة المخدرات تجاوزت 400 مليار جنيه برلماني: تجارة المخدرات تجاوزت 400 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بعمل قسم لعلاج الإدمان بالمستشفيات الحكومية على مستوي الجمهورية، نظرً لوجود العديد والعديد من المتعاطين يتمنون العلاج من تعاطي المخدرات.

وقال وطني، في تصريح له، إن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، وتعتبر هذه النسبة عالية للغاية وتشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصري.

شاهد أيضا

وأوضح أن نسبة التعاطي في وصلت لأضعاف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدراما التليفزيونية عامل رئيسي في انتشار الإدمان في الآونة الأخيرة حيث قدمت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 9500 مشهد يجسد عملية التعاطي في صورة خاطئة بعد إطلاق حملات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأخطار المخدرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017