برلماني: تجارة المخدرات تجاوزت 400 مليار جنيه

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طالب النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بعمل قسم لعلاج الإدمان بالمستشفيات الحكومية على مستوي الجمهورية، نظرً لوجود العديد والعديد من المتعاطين يتمنون العلاج من تعاطي المخدرات.

وقال وطني، في تصريح له، إن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدي على آبائهم، وتعتبر هذه النسبة عالية للغاية وتشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصري.

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وأوضح أن نسبة التعاطي في مصر وصلت لأضعاف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدراما التليفزيونية عامل رئيسي في انتشار الإدمان في الآونة الأخيرة حيث قدمت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 9500 مشهد يجسد عملية التعاطي في صورة خاطئة بعد إطلاق حملات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأخطار المخدرات.