أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الوفد» يتقدم بمشروع قانون تعديلات الملكية الفكرية إلى البرلمان

Google+ Print
«الوفد» يتقدم بمشروع قانون تعديلات الملكية الفكرية إلى البرلمان «الوفد» يتقدم بمشروع قانون تعديلات الملكية الفكرية إلى البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة بالحزب عقد اجتماعه الأخير مع اتحاد الناشرين للصياغه النهائية لتعديلات قانونا الملكية الفكرية واتحاد الناشرين، تمهيدا لتقديمهم للبرلمان الأسبوع القادم.

وأوضح عضو الحزب، أن تبني الوفد تعديلات قانون اتحاد الناشرين، خطوة لتطوير النشر في لمواكبة التطور الزمني خاصة وأن قانون اتحاد الناشرين لسنة 1956لم يتعرض لأي تطوير من تاريخه حتى أصبح عائقا أمام تطوير صناعة النشر في مصر بكل ما تواجهه من تحديات.

شاهد أيضا

وأكد المتحدث الرسمي بالوفد، أن الحزب يفتح ذراعه للجميع لتقديم أطروحاتهم بخصوص مشروعات القوانين، التي من شأنها رفعة شأن الوطن ومواكبة مستجدات العصر وتلبية رغبات الشارع المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017