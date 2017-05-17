«الوفد» يتقدم بمشروع قانون تعديلات الملكية الفكرية إلى البرلمان

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قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة بالحزب عقد اجتماعه الأخير مع اتحاد الناشرين للصياغه النهائية لتعديلات قانونا الملكية الفكرية واتحاد الناشرين، تمهيدا لتقديمهم للبرلمان الأسبوع القادم.

وأوضح عضو الحزب، أن تبني الوفد تعديلات قانون اتحاد الناشرين، خطوة لتطوير النشر في مصر لمواكبة التطور الزمني خاصة وأن قانون اتحاد الناشرين لسنة 1956لم يتعرض لأي تطوير من تاريخه حتى أصبح عائقا أمام تطوير صناعة النشر في مصر بكل ما تواجهه من تحديات.

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وأكد المتحدث الرسمي بالوفد، أن الحزب يفتح ذراعه للجميع لتقديم أطروحاتهم بخصوص مشروعات القوانين، التي من شأنها رفعة شأن الوطن ومواكبة مستجدات العصر وتلبية رغبات الشارع المصري.