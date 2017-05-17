«المركزي» يرفع سعر شراء الدولار في التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بواقع قرش واحد فقط، مسجلًا نحو 18.02 جنيه للشراء، في مقابل نحو 18.01 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال "البنك": إنه "تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيه".

وسجّل سعر الدولار في بنك مصر إيران 18.20 جنيهًا للبيع و18.09 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 18.10 جنيه للبيع، و18 جنيها للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية مُسجلًا نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 للشراء، مقارنة بنحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

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أما سعرشراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ارتفع مُسجلًا نحو 18.08 جنيه، مقارنة بنحو 18.07 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.17 جنيها، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مسجلًا نحو 18.15 جنيها للبيع و18.05 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيه للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء في كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة، نحو 18.10 للبيع، و18 جنيهًا للشراء.