ماكرون يعلن وزراء حكومته ويختار مؤيدين له في الوزارات الرئيسية

باريس (د ب أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أسماء وزراء حكومته، واختار مؤيدين له للوزارات الرئيسية، كما عين سياسيا ينتمي إلى تيار الوسط وزيرا للاقتصاد.

وتم اختيار جان إيف لودريان، الذي عمل وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولاند، ليكون وزيرا للشؤون الخارجية والأوروبية في حكومة رئيس الوزراء إدوارد فيليب.

ووقع الاختيار على جيرار كولومب، الاشتراكي عمدة مدينة ليون، ليكون وزيرا للداخلية.

وذهبت حقيبة الاقتصاد لبرونو لو مير، المنتمي مثلثه مثل فيليب، إلى حزب الجمهوريين.