مكتب تنفيذي لوزراء العدل العرب يبحث تفعيل اتفاقية مكافحة الاٍرهاب

القاهرة ( د ب أ)

يبحث المكتب التنفيذي لوزراء العدل الْعَرَب في اجتماع بمقر الجامعة العربية اليوم الأربعاء تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وأكد السفير فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشئون القانونية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل، حرص الجامعة على دعم وتوثيق أواصر التعاون العربي في شتى المجالات، وعلى وجه الخصوص القانونية والقضائية، تحقيقا للأهداف السامية لهذه الأمة.

وقال السفير جواد ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، إن "التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، بما يُحصنها من الأشكال المتعددة للإجرام المنظم والعابر للحدود من إرهاب، وفساد، ومخدرات وغيرها".

وأشار إلى أن الاجتماع يشمل موضوعات مهمة في مقدمتها مكافحة الإرهاب العربي بما تطمح إليه الشعوب العربية، داعيا الدول العربية، إلى الوفاء بالدعم الذي أُقر لصالح هذا المجلس، حتى لا يجد نفسه عاجزًا عن أداء مهامه ومسئولياته.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعويض ضحايا الأعمال الارهابية، والجهود العربية في مجال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.