ضبط موظف بـ"تعليم الوادي الجديد" لانتمائه لـ"جماعة محظورة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة اللواء محمد سعد، مدير مباحث مديرية أمن المحافظة، موظفًا بمديرية التربية والتعليم، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا من العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط شخص من أعضاء جماعة الإخوان بمدينة الخارجة.

وتبين قيام حملة مشتركة بين مباحث الوادي الجديد، وإدارة الأمن الوطني بالمحافظة، أسفرت عن ضبط "إ.أ ."، 49 سنة، موظف بمديرية التربية والتعليم، مقيم بمدينة الخارجة بتهمة الانتماء لجماعات محظورة.

وتحرر المحضر رقم 1293، إداري مركز شرطة الخارجة، وجرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق.