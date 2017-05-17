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"بيت الزكاة والصدقات" يدعم 46 أسرة بالوادي الجديد مدى الحياة

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"بيت الزكاة والصدقات" يدعم 46 أسرة بالوادي الجديد مدى الحياة "بيت الزكاة والصدقات" يدعم 46 أسرة بالوادي الجديد مدى الحياة

مصراوي Masrawy

مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صرف مبالغ شهرية طول العمر لـ 46 أسرة على مستوى المحافظة، والمقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري من أقرب مكتب بريد للأسر المستفيدة بداية شهر يونيو القادم.

من جهته، قال محمد منير العديسي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد لـ"مصراوي: "إن هذه المبالغ مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري، بقيمة إجمالية شهرية تصل إلى 15.700 جنيه، وستصرف المساعدات ابتداءً من 300 إلى 500 جنيه للأسرة الواحدة".

وأكد العديسي أن جميع المستفيدين، اختيروا من خلال عمل زيارات ميدانية وأبحاث اجتماعية للأسر، وعليه جرى التصديق من قِبل الدكتور صفوت النحاس، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

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