أبو تريكة يشارك في دورة رمضانية بالكويت

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أعلن عبد الله الروضان، رئيس اللجنة المنظمة لدورة عبد الله مشاري الروضان، الرمضانية لكرة القدم في الكويت، عن مشاركة النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة في فعاليات الدورة.

وقال عبد الله الروضان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، إن فعاليات الدورة الرمضانية ستشهد مشاركة العديد من نجوم الكرة العالمية، مثل ايكر كاسياس حارس منتخب إسبانيا وبورتو البرتغالي، وأندريس انييستا قائد برشلونة الإسباني، وريان جيجز أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد أبو تريكة الذي يشارك في فعاليات الدورة للمرة الأولى.

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ووفقا للموقع الإلكتروني لجريدة "القبس" الكويتية، أن اللجنة المنظمة استقرت على تواجد الرباعي إنييستا وجيجز وكاسياس وأبوتريكة في النسخة الـ 38 لدورة "الروضان" الرمضانية.