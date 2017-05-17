بالمستندات || إرتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع ... على الرغم من الوعود الحكومية بثبات الاسعار

على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة بثبات اسعار مختلف السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك ، إلا أنه يبدو أن تلك الوعود لم تكن جاده، حيث تم الاعلان اليوم بمجمعات الاهرام ، والنيل ، ودلتا ماركت عن رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن ، وجاءت الاسعار الجديدة كما يلي :-

سعر كيلو اللحوم السودانية المشفى أرتفع من 75 جنيه إلى 80 جنيه ، كيلو اللحوم السودانية بالعظم ب 66 جنيه ، كيلو قطع اللحوم البرازيلي للكباب ب 71 جنيه ، كيلو الكبدة ب 80 جنيه.

أسعار الدواجن البرازيلية والأوكرانية أرتفعت بنحو 7 جنيهات للكيلو بالتزامن مع إنخفاض الوزن ، حيث كانت الدواجن البرازيلية زنة 900 جرام بسعر 22 جنيه ، أصبحت حاليا 850 جرام بسعر 29 جنيه.

من الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد أصدرت قراراً منذ يومين برفع أسعار اللحوم السودانية والبرلزيلية والدواجن المستوردة والمحلية وذلك في نشرة قامت بتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية.