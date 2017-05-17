أمين "البحوث الإسلامية" ينفي تدخل "مستشار الطيب" في اختيار المبعوثين للخارج

كتب - محمود مصطفى:

نفى الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ما نشرته بعض الصحف عن تدخل محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، في اختيار المبعوثين للخارج، ومشاركته في لجان الاختيار.

وأضاف "عفيفي" في بيان اليوم الأربعاء، أن لجان اختيار مبعوثي الأزهر تُشكل من أعضاء هيئة التدريس الجامعة حسب التخصصات المطلوبة، وهو ما يعلن عنه رسمياً في كل مسابقة ويتم نشر متابعات مستمرة للجان بالصور في كل الصحف.

وأوضح أن الإمام الأكبر حرص على أن تشتمل اللجان المشكلة لاختيار المبعوثين على عدد من السفراء لأهمية جانب البروتوكول في عمل المبعوث خاصة في المناسبات واللقاءات المختلفة التي يشارك فيها المبعوثون.

وأشار أمين مجمع البحوث إلى أن محمد عبد السلام، المستشار القانوني والدستوري لشيخ الأزهر، لم يشارك في أي مرحلة من مراحل اختيار المبعوثين سواء في الشفوي أم المقابلة الشخصية ولم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا العمل أو غيره من مهام المجمع؛ لأن ذلك من صميم عمل مجمع البحوث الإسلامية.​