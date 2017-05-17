برلماني لطارق عامر: "تصريحاتك مستفزة.. الأسعار نار والعيشة مُرة"

كتب- أحمد علي:

انتقد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والتي تضمنت أن الأزمة النقدية انتهت، وأن الأوضاع تحسنت والأسعار ستعود كما كانت.

وطالب إسماعيل - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - المجموعة الاقتصادية بالنزول من برجها العالي، والخروج من المكاتب المكيفة لأرض الواقع، ليكتشفوا حقيقة "العيشة المرة"، التي يعاني منها المواطن البسيط، ومحدودي الدخل.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، تصريحات طارق عامر بأنها "مستفزة"، مطالبًا باستدعائه للوقوف على حقيقة هذه التصريحات، لاسيما أن مثل هذه الأمور يجب عرضها على أعضاء مجلس النواب أولًا باعتبارهم ممثلين عن الشعب.

ووجه عضو مجلس النواب، لومًا لمحافظ البنك المركزي، قائلًا:" جبت الثقة دي منين، إنت اشتريت كيلو الطماطم بكام يا سيادة المحافظ، الأسعار نار ومفيش تحسن".​