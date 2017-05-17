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بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع "اونلاين" وعند الاستلام "جلاليب"

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مصراوي Masrawy

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (1)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (1)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (2)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (2)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (3)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (3)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (4)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (4)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (5)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (5)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (6)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (6)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (7)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (7)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (8)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (8)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (9)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (9)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (10)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (10)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (11)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (11)

بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (12)بالصور فساتين سواريه مبهرة للبيع اونلاين وعند الاستلام جلاليب (12)

كتبت: هدير غيث

التسوق "اونلاين" تقليعة ظهرت في الآونة الأخيرة لمحبي الأزياء، ولكن غالباً تحدث المفاجأة والصدمة عند استلام هذه الملابس، وهذا مثل ما حدث مع كثير من الناس، فيقومون بشراء الملابس بشكل معين بعد اعجباهم به على الموقع ولكن يختلف الأمر عند الاستلام.

قامت احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر مجموعة صور لـ"فساتين سواريه " تم شرائها أونلاين ، وبعد استلامها تم اكتشاف مفاجأة ان الواقع على عكس الصور تماما.

وعندما انتشرت هذه الصور على "الفيس" تداول الكثير السخرية بأنهم لا يفضلون شراء الملابس اون لاين من على هذه المواقع، لان الملابس لا يظهر شكلها الحقيقي إلا عند ارتدائها، فيختلف شكلها من جسم لأخر، بالإضافة الى اختلاف خامات الأقمشة، مما جعل البعض يعلق على الصور بأنها فساتين تحولت الى "جلاليب" لحظة استلامها.

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