بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن وبدراجاتهم النارية

كتبت- هاجر حاتم:

لمحبي "الموتسيكلات" يسمح لك مقهى "بايكرز جوينت" بحي الزمالك، بأن تتناول مأكولاتك ومشروباتك بالمكان، باصطحاب دراجتك النارية، بالإضافة إلى وجود فنيين لصيانة هذه الدراجات.

وقال مهند الشايب صاحب المقهى لتلفزيون "رويترز" "فكرت فيها…إنك تيجي بموتوسيكلك تخش جوا المكان، تركن جانب الترابيزة بتاعتك وتقعد. إحنا بناخذ الموتوسيكل بندخله صيانة أو غسيل أو حسب انت جاي تعمل إيه"، وفقًا لما ذكره موقع arabic.sputniknews.

وأوضح صاحب دراجة نارية يدعى "حاتم خليفة" أن المكان يسمح للكثيرون حتى غير أصحاب الدراجات النارية بدخول المكان، علاوة على ذلك هناك الكثير من الجهود لتشجيع النساء على ركوب الدراجات النارية وهو شيء غير مألوف في مصر.