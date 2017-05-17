أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن وبدراجاتهم النارية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (1)بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (1)

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (2)بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (2)

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (3)بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (3)

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (4)بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (4)

بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (5)بالصور.. في القاهرة.. مقهى يرحب بالزبائن ودراجاتهم النارية (5)

كتبت- هاجر حاتم:

لمحبي "الموتسيكلات" يسمح لك مقهى "بايكرز جوينت" بحي ، بأن تتناول مأكولاتك ومشروباتك بالمكان، باصطحاب دراجتك النارية، بالإضافة إلى وجود فنيين لصيانة هذه الدراجات.

وقال مهند الشايب صاحب المقهى لتلفزيون "رويترز" "فكرت فيها…إنك تيجي بموتوسيكلك تخش جوا المكان، تركن جانب الترابيزة بتاعتك وتقعد. إحنا بناخذ الموتوسيكل بندخله صيانة أو غسيل أو حسب انت جاي تعمل إيه"، وفقًا لما ذكره موقع arabic.sputniknews.

وأوضح صاحب دراجة نارية يدعى "حاتم خليفة" أن المكان يسمح للكثيرون حتى غير أصحاب الدراجات النارية بدخول المكان، علاوة على ذلك هناك الكثير من الجهود لتشجيع النساء على ركوب الدراجات النارية وهو شيء غير مألوف في .

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

الزمالك: لا نفاوض عنتر.. وصالح جمعة خارج حساباتنا

الزمالك: لا نفاوض عنتر.. وصالح جمعة خارج حساباتنا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا