بالصور.. حقيقة "تونس" التي "ذكرها" ظافر العابدين في طلبه للزواج

كتب - هشام عواض:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان التونسي ظافر العابدين، وزعم أنه يبحث عن عروس مصرية تعيش معه في بلاده تونس.

ونُشرت الصورة على صفحة على "فيسبوك" تحمل اسم الفنان، ومكتوب عليها "ابحث عن عروسة مصرية تعيش معي بتونس الخضراء".

وظهر خلف ظافر العابدين لافتة مكتوب عليها "تونس"، لكن أثار جدل حول حقيقة المكان الذي يتواجد فيه ظافر العابدين.

وولكن حقيقة الأمر هو إنها قرية تونس المصرية التي تقع على بعد 103 كيلو متر عن القاهرة، في قلب محافظة الفيوم، وتسمى تونس أي الصداقة والأخوة، وهو ما رد به بعض المتابعين للصورة من خلال تعليقاتهم عن حقيقة المكان.

وهذه اللافتة توجد في القرية، وهذا ما أوضحه أيضًا شكل المباني التي في الخلفية، وهي تتطابق مع المباني في قرية تونس والتي تعد مزار سياحي في مدينة الفيوم وأهم معالمها إطلالها على بحيرة قارون، وورش تعليم الفنون والرسم، بجانب ورش الفخار والخزف.

يذكر أن الصفحة الرسمية للفنان ظافر عابدين على "فيسبوك" لم تذكر شيئًا عن هذا الأمر.