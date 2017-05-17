أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لجنة لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بوبريات سمنود

Google+ Print
لجنة لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بوبريات سمنود لجنة لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بوبريات سمنود

مصراوي Masrawy

واقعة تسريب غاز الكلور بوبريات

الغربية – مروة شاهين:

قرر المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بالغربية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من الأمن الصناعي، لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بشركة الوبريات، لتأمين حياة وأراوح عمال الشركة في الفترة القادمة.

كما شدد رئيس المدينة في توجيهاته للشركة، اليوم الأربعاء، بضرورة تنسيق المهندس حسن العشري نائب رئيس المدينة، مع مندوبي مكتب العمل بمديرية القوى العاملة، لتقنين أوضاع نظام العمل بالشركة، والتأكد من صيانة مواسير غاز الكلور.

يذكر أن 11 عاملا بالشركة أصيبوا، أمس، باختناق، جراء تسرب غاز الكلور بشكل مفاجئ أثناء عمل الوردية الصباحية، وتم نقلهم لمستشفى سمنود المركزي لإسعافهم.

اقرأ أيضا:

''مصراوي'' ينشر أسماء عمال وبريات سمنود المصابين باختناق إثر تسرب الكلور

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر