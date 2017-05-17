لجنة لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بوبريات سمنود

الغربية – مروة شاهين:

قرر المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بالغربية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من الأمن الصناعي، لفحص واقعة تسريب غاز الكلور بشركة الوبريات، لتأمين حياة وأراوح عمال الشركة في الفترة القادمة.

كما شدد رئيس المدينة في توجيهاته للشركة، اليوم الأربعاء، بضرورة تنسيق المهندس حسن العشري نائب رئيس المدينة، مع مندوبي مكتب العمل بمديرية القوى العاملة، لتقنين أوضاع نظام العمل بالشركة، والتأكد من صيانة مواسير غاز الكلور.

يذكر أن 11 عاملا بالشركة أصيبوا، أمس، باختناق، جراء تسرب غاز الكلور بشكل مفاجئ أثناء عمل الوردية الصباحية، وتم نقلهم لمستشفى سمنود المركزي لإسعافهم.

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