محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمناقشة إزالة التعديات على أملاك الدولة

البحر الأحمر - أحمد عوض :

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا للتنسيق للبدء في إزالة التعديات بجميع مدن المحافظة.

حضر الاجتماع مدير أمن البحر الأحمر، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، وعددٌ من مديرى الإدارات الهندسية بالمدن .

ووضع المحافظ، خلال الاجتماع، الضوابط والمحددات التي سيجري اتخاذها أثناء الإزالات، كما أصدر تعليماته لجميع رؤساء المدن بتنفيذها، مؤكدًا على عدم السماح بالتهاون في عدم التنفيذ أو الإخلال بأي منها، مشيرًا إلى أن حق الدولة واجب استعادته مع الحفاظ على حقوق المواطنين.