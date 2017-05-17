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طلاب يحاولون الاعتدء على مراقبي لجان بعد منعهم من الغش بأسوان

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طلاب يحاولون الاعتدء على مراقبي لجان بعد منعهم من الغش بأسوان طلاب يحاولون الاعتدء على مراقبي لجان بعد منعهم من الغش بأسوان

مصراوي Masrawy

مديرية التربية والتعليم بأسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

تدخلت قوات الشرطة بأسوان، لحماية مراقبي اللجان بمدرسة النهضة الإعدادية بمدينة أسوان، بعد محاولة الطلاب الاعتداء عليهم، عقب انتهاء الامتحانات، دون حدوث إصابات بين المراقبين.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسوان، التي يشرف عليها مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بلاغا من عدد من المراقبين بمدرسة النهضة الإعدادية، يستغيثون فيه من تجمع عدد كبير من طلاب الإعدادية خارج المدرسة، ومحاولة الترصد لهم للاعتداء عليهم.

وتبين من التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي، أن الطلاب أقدموا على ذلك بعد منع المراقبين لهم من الغش خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، وفي آخر أيام الامتحانات تجمع الطلاب، للاعتداء على المراقبين، إلا أن الشرطة نجحت في تفريقهم وتأمين خروج المراقبين.

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