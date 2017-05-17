يواخيم لوف يستبعد النجوم من قائمة ألمانيا لكأس القارات

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أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة الفريق الذي سيشارك في كأس القارات، والتي شهدت استبعاده لمعظم النجوم بهدف إراحتهم للموسم المقبل، الذي سيشهد حملة ألمانيا للدفاع عن لقبها في مونديال روسيا 2018.

وغاب عن القائمة العديد من الأسماء الرنانة من أمثال جيروم بواتينج، وماريو جوميز، وماتس هوملز، وسامي خضيرة، وتوني كروس، وتوماس مولر، ومسعود أوزيل، إلى جانب ماركو ريوس، وماريو جوتزه، ومانويل نويل.

وفيما يلي قائمة المنتخب الألماني:

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حراسة المرمى: بيرند لينو - مارك أندريه تير شتيجن - كيفين تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر - جوناس هيكتور - بينجامين هنركس - جوشوا كيميتش - شكودران موستافي - مارفن بلاتنهاردت - أنطونيو روديجير - نيكولاس شول.

خط الوسط والهجوم: جوليان براندت - إيمري كان - كريم ديميرباي - دييجو ديمي - جوليان دراكسلر - ليون جوريتزكا - سيباستيان رودي - لوري ساني - لارس ستيندل - ساندرو فاجنر - تيمو فيرنر - أمين يونس.