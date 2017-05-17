أياكس: مورينيو أستاذ المناورات النفسية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصف بيتر بوس، المدير الفني لفريق أياكس الهولندي، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأستاذ المناورات النفسية، وذلك حسبما أفاد لموقع فريقه الرسمي اليوم الأربعاء.

وقال بيتر بوس: "لا يمكن لمورينيو أن يتذمّر فهو يملك فريقين مختلفين، إن نظرت للأسماء والتشكيلات طوال موسم يونايتد، ستلاحظ أنه يلعب بفريقين مختلفين تقريبًا، فريق لبطولة الدوري وفريق ليوروبا ليج، وإن كانت الأسماء التي تلعب في يوروبا ليج لن تشارك في مباراة الدوري نهاية الأسبوع، فسيحظون بنفس القدر من الراحة مقارنة بلاعبينا".

وأضاف المدير الفني لفريق أياكس: "أُنظر إلى كمية الأسماء التي يملكها للمداورة بين اللاعبين، إن قلت أن مباراتنا ضد يونايتد مباراة عادية، فسيضحك الناس لأنها لم تعد كذلك، لكن أبنائي في أياكس، مهما كانوا صغارًا، لن يخشوهم".

شاهد أيضا

وتابع بوس: "شارك اللاعبون في مباريات كبيرة هذا الموسم، مثل مباراتنا ضد فينورد، وضد شالكة أيضًا في ربع النهائي، أمام شالكة نجحنا في تسجيل هدفين إيابًا ونحن نلعب بـ 10 لاعبين لنتأهل بمجموع المباراتين متفوقين 4-3، سنأخذ كل هذه الخبرة معنا إلى ستوكهولم، عودة أياكس إلى الساحة انتصار لكرة القدم".

يذكر أن مانشستر يونايد سيواجه أياكس في نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بملعب الصدقة بستكهولم، يوم الـ24 من الشهر الجاري.