الدعوة السلفية تؤيد «سالم عبد الجليل» في تكفير الأقباط

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أصدرت الدعوة السلفية، بيان ظهر اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الدين عند الله الإسلام، وأنها تساند وتدعم موقف الشيخ سالم عبد الجليل الذي أعلنه بتكفير الأقباط خلال برنامجه الموقوف "المسلمون يتساءلون".

وبررت "الدعوة السلفية" موقفها من دعم عبد الجليل، خلال بيانها الذي حمل عنوان: "حول أُسس التعامل مع غير المسلمين"، وجاء فيه:

1- القرآن كتاب نور وهداية، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، وإليه يُرجع في معرفة حكم الله في التعامل بين المسلمين بعضهم البعض والتعامل بينهم وبين غيرهم.

2- يجب على المسلم أن يؤمن به كله، وأن يعمل به كله، وإلا دخل تحت طائلة قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}.

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3- أَمرَ القرآنُ الكريم بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة فقال: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.

4- مع هذا الأمر بالجدال بالتي هي أحسن فقد نهى القرآنُ عن المُدَاهَنَةِ في الدين فقال: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}.

واختتمت: "نؤكد على أن المسائل الشرعية بصفة عامة -ومنها مسألة علاقة المسلمين بغيرهم- لا يجوز أن تُعرض بطريقة الاجتزاء، أو أخذ طرف من القضية وترك الطرف الآخر، وقضية علاقة المسلمين بغيرهم لها شقّان، الأول: يتعلق بالعقيدة، والثاني: يتعلق بالمعاملة".