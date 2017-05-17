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ضابط يرفض مصادرة إشغالات بعد إزالتها: مش هيبقى موت وخراب ديار

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ضابط يرفض مصادرة إشغالات بعد إزالتها: مش هيبقى موت وخراب ديار ضابط يرفض مصادرة إشغالات بعد إزالتها: مش هيبقى موت وخراب ديار

التحرير

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رفض ضابط برتبة نقيب بمركز شرطة قليوب مصادرة الإشغالات والمضبوطات الخاصة بسيدة وبعض الشباب خلال حملة إزالة إشغالات بترعة الشرقاوية بـ"ميت نما" قائلا لمسئولي مجلس المدينة: "مش هيبقى موت وخراب ديار".

وتحدث الضابط أمين أبو زيد مع مسئولي مجلس المدينة بإنزال الإشغالات من سيارات مجلس المدينة وتسليمها  لأصحابها وحذرهم من الوقوف والتعدي على الشوارع وحرم الطريق الرئيسي للقرية، قائلا لهم: "كلوا عيش في حتة تانية وحاولوا تقننوا وضعكم".
 
وشن مجلس مدينة قليوب حملة اليوم الأربعاء، بشارع البحر بقرية "ميت نما" بالتنسيق مع الشرطة لإزالة كافة التعديات والإشغالات التي تسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

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التحرير

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