اتفاق روسي إيطالي بتوسيع التعاون بشأن حقل «ظهر» المصري

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وقعت شركة "روسنيفت" عملاق الصناعات النفطية الروسية، اليوم الأربعاء، اتفاقًا مع شركة "إيني" الإيطالية لتوسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك إمكانية توريد منتجات نفطية مشتركة إلى مصر.

وأوضحت الشركة أن الاتفاق تم توقيعه خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لروسيا، والتي التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وذكرت روسنيفت أن الاتفاق يدعو إلى توسيع التعاون في مجال إنتاج الهيدروكربونات وتكريرها وتسويقها تجاريًا، بما في ذلك المشروع بحقل "ظهر" البحرى، الذي تسيطر "إيني" على 50% منه وتملك "روسنيفت" 35% و "بى بى" 15%.