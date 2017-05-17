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اتفاق روسي إيطالي بتوسيع التعاون بشأن حقل «ظهر» المصري

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اتفاق روسي إيطالي بتوسيع التعاون بشأن حقل «ظهر» المصري اتفاق روسي إيطالي بتوسيع التعاون بشأن حقل «ظهر» المصري

التحرير

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وقعت شركة "روسنيفت" عملاق الصناعات النفطية الروسية، اليوم الأربعاء، اتفاقًا مع شركة "إيني" الإيطالية لتوسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك إمكانية توريد منتجات نفطية مشتركة إلى .

وأوضحت الشركة أن الاتفاق تم توقيعه خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لروسيا، والتي التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وذكرت روسنيفت أن الاتفاق يدعو إلى توسيع التعاون في مجال إنتاج الهيدروكربونات وتكريرها وتسويقها تجاريًا، بما في ذلك المشروع بحقل "ظهر" البحرى، الذي تسيطر "إيني" على 50% منه وتملك "روسنيفت" 35% و "بى بى" 15%.

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