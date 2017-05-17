المالية: 3.9 مليار جنيه إتاحات للتموين والسكة الحديد والصرف الصحي

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اعتمد وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليارات جنيه و900 مليون لشهر أبريل 2017 للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضه لمياه الشرب، والصرف الصحي لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وتتضمن الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2017، بالإضافة الى 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة عن شهر أبريل 2017.

وشملت أيضًا مليار و 100 مليون جنيه دفعة أولى تحت حساب (تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017)، وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولًا بأول، وكذلك تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2017، إضافة إلى 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2017.

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وأوضحت "المالية" أنها قامت بإتاحة مبلغ 87.9 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد (42837) عميل منزلي، وأيضًا مبلغ 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر مارس، بالإضافة إلى 3.5 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر مارس 2017 وفقًا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل.

وكذلك تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب (دعم المياه) عن شهر أبريل 2017، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل 2017 كدعم لكل من (المرأة المعيلة ، الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي)، وإتاحة مبلغ 35 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الأطفال دون السن المدرسي في الأمراض المستعصية، بالإضافة لمبلغ 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2017.