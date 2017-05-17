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صور| العثور على 35 حمارا مذبوحا في بركة السبع

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صور| العثور على 35 حمارا مذبوحا في بركة السبع صور| العثور على 35 حمارا مذبوحا في بركة السبع

التحرير

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سادت حالة من الذعر أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على 35 حمارا مذبوحين ومسلوخين بإحدى حدائق الموالح بالمدينة.

الحمير1

انتقل للمكان مأمور القسم، رفقة قوة أمنية، وتم إبلاغ مكتب تموين المدنية، إدارة الطب البيطري، برئاسة الدكتور محمد درة، تم التحفظ على الحمير.

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الحمير

وصرح عماد رشاد، مدير مكتب متابعة رئيس مجلس مركز ومدينة بركة السبع، بأن العاملين بمجلس المدينة في أثناء توجههم لعملهم في صباح اليوم عثرو على الحمير المذبوحة،  في حقل للموالح، وتم ابلاغ النيابة وتجهيز المعدات للدفن في انتظار معاينة النيابة.

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التحرير

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