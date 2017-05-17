أسامة العبد: إهمال المساجد الأثرية لن يمر مرور الكرام

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قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، إن الإهمال الشديد الذي شهدته اللجنة في المساجد الأثرية بالدرب الأحمر لن يمر مرور الكرام وسنحاسب المسئولين عن هذا التقصير.

وأوضح العبد في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على خلفية زيارة اللجنة إلى منطقة الدرب الأحمر، أن هناك العديد من المساجد مغلقة منذ فترة زمنية طويلة ولم يتم اتخاذ أي خطوة من أجل إعادة فتحها.

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وأضاف أن اللجنة الدينية ستعقد اجتماعا مشتركا مع وزيري الأوقاف والأثار لمناقشة من يتحمل مسئولية غلق هذه المساجد وكيفية إعادة ترميمها وافتتاحها مرة أخرى في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العديد من أهالي الدرب الأحمر قدموا شكاوى كثيرة للجنة بسبب غلق المساجد الأثرية.

وأشار "رئيس اللجنة الدينية "إلى أن أجهزة شركة المقاولين العرب موجودة لترميم هذه المساجد ولكنها متوقفة عن العمل بسبب التضارب بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف وهو ما يسبب ضررا واضحا للمساجد الأثرية ويتطلب الوقوف بحزم ضد هذا الإهمال.