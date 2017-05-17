أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسامة العبد: إهمال المساجد الأثرية لن يمر مرور الكرام

Google+ Print
أسامة العبد: إهمال المساجد الأثرية لن يمر مرور الكرام أسامة العبد: إهمال المساجد الأثرية لن يمر مرور الكرام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، إن الإهمال الشديد الذي شهدته اللجنة في المساجد الأثرية بالدرب الأحمر لن يمر مرور الكرام وسنحاسب المسئولين عن هذا التقصير.

وأوضح العبد في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على خلفية زيارة اللجنة إلى منطقة الدرب الأحمر، أن هناك العديد من المساجد مغلقة منذ فترة زمنية طويلة ولم يتم اتخاذ أي خطوة من أجل إعادة فتحها.

شاهد أيضا

وأضاف أن اللجنة الدينية ستعقد اجتماعا مشتركا مع وزيري الأوقاف والأثار لمناقشة من يتحمل مسئولية غلق هذه المساجد وكيفية إعادة ترميمها وافتتاحها مرة أخرى في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العديد من أهالي الدرب الأحمر قدموا شكاوى كثيرة للجنة بسبب غلق المساجد الأثرية.

وأشار "رئيس اللجنة الدينية "إلى أن أجهزة شركة المقاولين العرب موجودة لترميم هذه المساجد ولكنها متوقفة عن العمل بسبب التضارب بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف وهو ما يسبب ضررا واضحا للمساجد الأثرية ويتطلب الوقوف بحزم ضد هذا الإهمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات