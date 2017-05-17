اتحاد الصناعات: أسعار السلع لن ترتفع خلال شهر رمضان

التحرير

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أكد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم امبابي، أن أسعار السلع لن ترتفع خلال شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن جميع السلع متوفرة بالأسواق، ولا يوجد أي نقص بالمعروض سواءً كانت بقوليات أو حبوب أو منتجات البان.

وأضاف "امبابي" في تصريحات لـ"التحرير"، أن معرض (أهلًا رمضان)، والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل، سيحتوي على كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويقام معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان" خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة نحو 200 شركة من كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية والمشروعات والمنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والشركات التابعة لوزارتي الزراعة والتموين، التي تشارك بالعديد من المنتجات المتنوعة وبتخفيضات كبيرة، كما أن 90% من هذه الشركات أعضاء بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

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ويقع المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، كما يتيح استقبال أكثر من نحو 750 ألف زائر يوميًا على مدار أيامه، كما يهدف إلى تعريف المستهلكين بجميع المنتجات المتوفرة في السوق والمنتجات الجديدة التي يتم تقديمها، إضافة إلى أنه يعد حلقة الوصل المباشر بين المصنع أو المستورد مباشرة دون طرف ثالث.

من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن "أسعار الأرز مستقرة في الأسواق"، موضحًا أنها تتراوح ما بين نحو 6.5 و8 جنيهات للكيلو.

وأضاف "شحاتة" أن شهر رمضان لن يشهد أي نقص في كميات المعروض من الأرز، مشيرًا إلى أن قيام الحكومة باستيراد الأرز الهندي ساهم في حدوث توازن بالأسواق، موضحًا أن سعر الكيلو يباع في منافذ التموين بسعر يبلغ نحو 5.5 جنيه، بينما يباع في السوق الحر بسعر يبلغ نحو 6.5 جنيه.