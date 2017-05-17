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وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بقواعد انتخاب مجلس إدارة البورصة

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وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بقواعد انتخاب مجلس إدارة البورصة وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بقواعد انتخاب مجلس إدارة البورصة

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أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قرارًا رقم 95 لسنة 2017 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة.

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من جهته رحّب الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بهذا القرار، وأعلن انه سيتم الدعوة رسميًا لهذه الانتخابات من خلال النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار اعتبارصا من الغد، على أن يتم تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 مايو 2017، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 - أي قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي بنهاية شهر يونيو من نفس العام.

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