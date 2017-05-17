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بالفيديو || الرقم الخيالي تكلفة عيد ميلاد «لميس الحديدي» بفندق شهير بالقاهرة

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بالفيديو || الرقم الخيالي تكلفة عيد ميلاد «لميس الحديدي» بفندق شهير بالقاهرة بالفيديو || الرقم الخيالي تكلفة عيد ميلاد «لميس الحديدي» بفندق شهير بالقاهرة

قال الإعلامي ” عزمي مجاهد” كاشفاً عن تكلفة حفل عيد ميلاد لإعلامية وزوجة إعلامي شهير  والتي أقيمت في فندق ” الفورسيزون”  بحضور عدد من رجال الدولة، والإعلاميين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وأضاف ” مجاهد” من خلال برنامجه ” الملف” والمذاع على قناة ” العاصمة” الفضائية المصرية، مشيراً أن فريق الإعداد الخاص ببرنامجه أكد له أن تكلفة الحفل بلغت 4 مليون جنيه، بينما هدية الإعلامي لزوجته الإعلامية تكلفتها 6 مليون جنيه، مشيراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، قائلاً :” الناس مش لاقية تاكل” على حد قوله.

وأشار الإعلامي أن تلك الأموال قد حصلوا عليها قبل ثورة 2011، حيث انهما كانا من المقربين للنظام، مطالباً الشعب بضرورة مقاطعة هؤلاء الإعلامين، حيث انه لم يشر إليهما في حديثه مع أنهم معروفين للجميع، حيث تناولت عدد من الصحف المصرية أنه يقصد بهذا الكلام ” لميس الحديدي وعمرو أديب”.

 

 

المصدر : فايف

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