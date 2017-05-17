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سبب صادم لاستيقاظ الرضع ليلاً.. تعرف عليه

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سبب صادم لاستيقاظ الرضع ليلاً.. تعرف عليه سبب صادم لاستيقاظ الرضع ليلاً.. تعرف عليه

مصراوي Masrawy

بكاء-الاطفال-ليلا

كتبت- ميرا ماهر
كثيراً ما يصعب السيطرة على نوم الرضع حديثي الولادة، ولا تجد الأم سبباً لاستيقاظ طفلها المتكرر.

لكن أثبتت دراسة أقامتها جامعة هارفارد الأمريكية حول سبب بكاء الأطفال ليلاً، ذكرت فيها أن الامهات تبدأن باستعادة خصوبتهن بعد الولادة بستة أشهر، وحينها يمكنهن الإنجاب مجدداً.

وبالتالي يكون هدف الأطفال من البكاء هو حرمان والديهم من النوم وإجهادهم لمنعهم من الإنجاب مرة أخرى. لهذا يبدأ الأطفال في الاستيقاظ أكثر خلال الليل، حتى لو لم يكن هناك سبب للاستيقاظ.

وأضافت صحيفة "independent" البريطانية أن الطفل يستيقط كثيراً خلال الليل ليؤخر إنجاب الأم لأشقاء أصغر سنا، مما يعزز من تدليله.

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