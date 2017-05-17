بالصور.. إزالة اعتداءات على 35 فدانًا من أملاك الدولة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إزالة 21 اعتداءً على 35 فدانا من أملاك الدولة بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف المُحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أزالت الاعتداءات على مساحة 35 فدانا بقرية عرابة أبوعزيز التابعة للوحدة المحلية لقرية العريزات، و4 منشآت على أرض زراعية بقرى أولاد إسيماعيل والبطاخ وشندويل البلد.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار حملات الإزالة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والأمنية.