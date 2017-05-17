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مدير أمن الغربية: قادرون على حماية أراضي الدولة

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الغربية – مروة شاهين:
أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة وضباط وأفراد مديرية الأمن، جاهزون لحماية أراضي المحافظة وممتلكاتها، ورفع وإزالة كافة التعديات على أملاك الري والأوقاف والزراعة، ومواجهه كافة ظواهر وضع اليد على ممتلكات الدولة.

وقال مدير الأمن، في تصريحات صحفية: "قادرون على حماية أراضي الدولة، ولا وجود للخارجين على القانون بيننا"، موضحا مناقشته استراتيجات عاجلة مع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، استعدادًا للبدء في تنفيذ قرارات إزالة التعديات في غضون 48 ساعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية وزيارات مفاجئة أجراها مدير الأمن لتفقد بعض الأكمنة المرورية وأقسام ومراكز الشرطة، في مقدمتها أكمنة مرور تفهنا العزب ومراكز أقسام الشرطة بالسنطة وزفتى، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل داخل القطاعات الشرطية، ومتابعة مدى الانضباط الأمني.

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