إحالة الاستشكال على حكم حبس 7 محامين بالمنيا لمحكمة استئناف بني سويف

المنيا ـــ ريمون الراوي:

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم الأربعاء، إحالة الاستشكال على الحكم الصادر بحبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي في قضية إهانة القضاء، إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد موعد جديد للجلسة.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقدم الاستشكال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قررت إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف بني سويف، لتحديد موعد آخر لجلسة الاستشكال، نظراً لوجود خطأ في تاريخ جلسة اليوم، حيث ورد أن موعد نظر الاستشكال يوم 17 مايو الجاري، أمام الدائرة السادسة، والتي تعمل في الأسبوع الثالث من الشهر.