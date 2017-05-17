أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة الاستشكال على حكم حبس 7 محامين بالمنيا لمحكمة استئناف بني سويف

Google+ Print
إحالة الاستشكال على حكم حبس 7 محامين بالمنيا لمحكمة استئناف بني سويف إحالة الاستشكال على حكم حبس 7 محامين بالمنيا لمحكمة استئناف بني سويف

مصراوي Masrawy

حبس 7 محامين بالمنيا لمحكمة استئناف بني سويف

المنيا ـــ ريمون الراوي:

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم الأربعاء، إحالة الاستشكال على الحكم الصادر بحبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي في قضية إهانة القضاء، إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد موعد جديد للجلسة.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقدم الاستشكال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قررت إعادة أوراق القضية لمحكمة استئناف بني سويف، لتحديد موعد آخر لجلسة الاستشكال، نظراً لوجود خطأ في تاريخ جلسة اليوم، حيث ورد أن موعد نظر الاستشكال يوم 17 مايو الجاري، أمام الدائرة السادسة، والتي تعمل في الأسبوع الثالث من الشهر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر