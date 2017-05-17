أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي

Google+ Print
بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي

كشف مجدي حافظ محامي نبيل خلف أحد المتهمين في قضية «فساد الداخلية»، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن مفاجأة جديدة في واقعة هروب «العادلي» من الأجهزة الأمنية؛ أثناء تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
 
وقال «حافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، إن الداخلية شنت حملات أمنية للقبض على موكله، حتى سلم نفسه، على خلاف ما حدث مع وزير الداخلية الأسبق.

 

وأوضح أن حبيب العادلي كان متواجد تحت الإقامة الجبرية، ولايسمح له بمغادرة منزله، إلا بإخطار للأجهزة الأمنية؛ لتورطه في قضية «فساد الداخلية»، لافتًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق كان مُعين عليه حراسة من الأجهزة الأمنية، وأن الأمن كان يرصد تحركاته، وفجر «حافظ» مفاجأة جديدة، مؤكدًا أن اختفاء حبيب العادلي متورط فيه مسئول في وزارة الداخلية أهمل أو تعمد هروب حبيب العادلي.

 
وأكد مجدي حافظ المحامي، أن اختفاء حبيب العادلي يعد هروبًا من العدالة، مشيرًا إلى أن حافز الدواعى الأمنية الذي يحاسبه عليه «العادلي»، في قضية «فساد الداخلية»، حصل عليها وزراء داخلية آخرين بعد ثورة يناير.
 
 
المصدر : الدستور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || «الرجل والساطور».. حكاية طباخ مزق جسد زوجته وطبخ لحمها ثم انتحر

بالفيديو || «الرجل والساطور».. حكاية طباخ مزق جسد زوجته وطبخ لحمها ثم انتحر

بالفيديو || الرقم الخيالي تكلفة عيد ميلاد «لميس الحديدي» بفندق شهير بالقاهرة

بالفيديو || الرقم الخيالي تكلفة عيد ميلاد «لميس الحديدي» بفندق شهير بالقاهرة

بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي

بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي

بالفيديو || متصل يهاجم مذيعة «LTC»: ناقص تلبسي قميص نوم على الهواء

بالفيديو || متصل يهاجم مذيعة «LTC»: ناقص تلبسي قميص نوم على الهواء