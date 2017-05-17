بالفيديو || محامي يفجر مفاجأة جديدة عن هروب حبيب العادلي

سمر العشري

كشف مجدي حافظ محامي نبيل خلف أحد المتهمين في قضية «فساد الداخلية»، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن مفاجأة جديدة في واقعة هروب «العادلي» من الأجهزة الأمنية؛ أثناء تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وقال «حافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، إن الداخلية شنت حملات أمنية للقبض على موكله، حتى سلم نفسه، على خلاف ما حدث مع وزير الداخلية الأسبق.

وأوضح أن حبيب العادلي كان متواجد تحت الإقامة الجبرية، ولايسمح له بمغادرة منزله، إلا بإخطار للأجهزة الأمنية؛ لتورطه في قضية «فساد الداخلية»، لافتًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق كان مُعين عليه حراسة من الأجهزة الأمنية، وأن الأمن كان يرصد تحركاته، وفجر «حافظ» مفاجأة جديدة، مؤكدًا أن اختفاء حبيب العادلي متورط فيه مسئول في وزارة الداخلية أهمل أو تعمد هروب حبيب العادلي.

وأكد مجدي حافظ المحامي، أن اختفاء حبيب العادلي يعد هروبًا من العدالة، مشيرًا إلى أن حافز الدواعى الأمنية الذي يحاسبه عليه «العادلي»، في قضية «فساد الداخلية»، حصل عليها وزراء داخلية آخرين بعد ثورة يناير.

المصدر : الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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