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زوجة "هشام عبدالله" فى رسالة نارية لـ الإخوان : "أنتم دواعش الشرعية"

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زوجة "هشام عبدالله" فى رسالة نارية لـ الإخوان : "أنتم دواعش الشرعية" زوجة "هشام عبدالله" فى رسالة نارية لـ الإخوان : "أنتم دواعش الشرعية"

شنت "غادة نجيب" زوجة الفنان "هشام عبدالله" مقدم البرامج بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هجوما عنيفا على أعضاء الجماعة القاطنين فى "تركيا"، متهمة إياهم بتلقي تمويلات من الدول الأجنبية، وداعية إلى عودة المعزول "محمد مرسى" إلى الحكم مرة أخرى.
 
وخصت "غادة" الهجوم فى تدوينة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لـ "عمرو عبد الهادى"، "وليد شرابى"، "محمد شرف"، "آيات عرابى".
 
وأطلقت "غادة" رسالة نارية لهم قائلة: "الضمير والكرامة ميقدروش بالفلوس .. ااااه بالمناسبه بتمنى فعلا تعرفوا ترجعوا مرسى عشان تبقوا عملتوا بالفلوس اللى بتقبضوها".
 
 
 
المصدر : صدي البلد

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