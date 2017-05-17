7 تصريحات لـ«الهلالي» في «كل يوم»: «دعونا نعيش بمجتمع يعترف بإيمان بعضه»

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غالبًا ما يثير الداعية سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجدل حوله بتصريحاته وآرائه الدينية، وحل سعد ضيفًا على برنامج "كل يوم" فى فقرة "الفكر الدينى" التى يقدمهما الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "أون تى فى"، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالى أبرز ما أدلى به من تصريحات وأفكار دينية بالفقرة.

1 - من يرى الله ثالث ثلاثة صاحب فكر شيطانى

استشهد سعد الدين الهلالى بآية من القرآن الكريم تنص على: "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة" (المائدة - 72)، للاستدلال على معارضته لمن يزعم أن الله ثالث ثلاثة، وأضاف قائلًا: "ربنا اللى أخبر، بس أنا ماقولش.. مين اللى أخبر إن الله ثالث ثلاثة غير واحد عاوز يعاند ربنا، وده فكر شيطانى".

وتابع: أن المسلم يرى نفسه مؤمنًا فى نظره، والمسيحى يرى نفسه مؤمنًا فى نظره، ويرى المسيحى المسلم على أنه كافر، والمسلم يرى المسيحى كافرًا بإيمانه، وبدلًا من أن نعيش فى مجتمع يكفر بعضه، دعونا نعيش فى مجتمع يعترف بإيمان بعضه.

2- يجب احترام عقيدة الغير

أكد الهلالى أنه يجب احترام عقائد الآخرين، مشيرًا إلى أن الأقباط يرون الله واحدًا فى حين أنهم يعظمون من شأن السيدة مريم وعيسى عليه السلام، وفى النهاية من سيحاسبهم هو الله.

3 - تقديم الدين كقانون أكذوبة

قال الهلالي: "تقديم الدين كقانون أكذوبة حيث إن الدين قدم كهدى يؤول ويؤخذ منه بكل حرية"، لافتًا إلى أن الدين لو قُدم على أنه قانون فإنه لن يصلح لجميع الأوضاع، وأشار إلى أن الله وصف الكتب السماوى بـ"الهدى".

4 - هناك نصوص دينية ظاهرها الإرهاب

رأى سعد الدين أن هناك نصوصًا دينية تحمل فى ظاهرها معنى الإرهاب مستشهدًا بآيتى السيف والجزية، وأشار إلى أن مثل هذه الآيات تُعتبر "هدي" إلا أن ظاهرها يتفهمه البعض بصورة خاطئة.

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وأكد أن هذه النصوص الدينية ليست قانونًا، قائلًا: "إنت مش ملتزم بتطبيق ظاهرها فى إمكانك تأويلها بالمعنى الذى تراه يتفق مع مقصد دينك"، مشيرًا إلى أنه لابد من التوقف عند تلك الآيات والتفكير فيها جيدًا، وتابع: "تصرفك هيظهر صورة ربنا".

5- رأيه في الاعتداء على يوسف الحسيني

علق الهلالى على الاعتداء الذى تعرّض له الإعلامي يوسف الحسيني فى واشنطن بأمريكا، قائلاً: "من اعتدى على الحسيني اتعمله غسيل مخ"، مشيرًا إلى انعدام التكافؤ بين المعتدى والمعتدى عليه.

6 - المتحرشون بفتاة الزقازيق جواهم باعث دينى

أشاد سعد الدين بدور أصحاب وعمال "الكافيه" الذين أنقذوا فتاة "الزقازيق" من تحرش الجماهير بها بحفاظهم عليها داخل المكان حتى مجىء الشرطة، واستنكر موقف المتحرشين قائلًا: "هما عايزين يجبروها بزى دينى وهذا أمر بينها وبين ربنا، فأتوا بذنب أقبح من ذنب لأن ذنبها قابل للتوبة بينما ذنبهم ليس قابلًا للتوبة".

واستشهد بالحديث النبوي: "أتدرون من المفلس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرحت عليه، ثم طُرح فى النار".

واختلف معه عمرو أديب ووضح له أن هؤلاء المتحرشين لم يكن مقصدهم دينيَّا بل حيوانيًّا، ليرد عليه سعد قائلاً: "ولكن بداخلهم باعث دينى".

7- الخطاب الديني عمل غسيل مخ للناس

تحدث سعد الدين عن الخطاب الديني، قائلاً: إنه "عمل غسيل مخ للناس بمعانى ومصطلحات القوامة والولاية والوصاية"، مستشهدًا في ذلك بحادثة تحرش فتاة "الزقازيق" بأن المتحرشين كانوا يظنون أن فعلتهم فى سبيل الله.