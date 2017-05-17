أبرزها طريق الميناء.. وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الدكتور هشام عرفات وزير النقل في الديوان العام، اليوم الأربعاء، وتفقدا عددًا من المشروعات التي تنفذها الوزارة في القرى والمدن بالمحافظة، على رأسها أعمال إصلاح وتطوير كوبري العنانية على الطريق الدولي.

كما تفقدا سير العمل بطريق "ميناء دمياط - كفر البطيخ"، والذي يجري رصفه بالبلاطات الخرسانية لأول مرة في مصر، بتكنولوجيا ألمانية، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه، وأكدا على الانتهاء منه وافتتاحه رسميًّا في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.

وزار الوزير، محطة سكة حديد دمياط بعد تطويرها وإجراء عملية توسعات حديثة بها، موضحًا أنه يجري الآن عمل دراسة لازدواج خط سكة حديد دمياط المنصورة، وذلك لتخفيف الأحمال عن الطرق، خاصة وأن هذا الازدواج يأتي في إطار تقديم عدد من الخدمات اللوجستية لحركة البضائع بميناء دمياط، منها كذلك تطوير خط النقل النهري بين الميناء وجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن تحسين خدمة السكك الحديدية يبدأ من هذا الازدواج.

وأشار إلى أن وزارة النقل وضعت خطة طموحة ومتميزة لتطوير ميناء دمياط كميناء مستقبلي يخدم كافة المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية مثل مدينة دمياط للأثاث والمشروعات البترولية بالميناء، كما أضاف وزير النقل أنه سيجري افتتاح طريق دمياط عزبة البرج بعد تطويره خلال أيام.

ووجّه الوزير، تكليفات لهيئة الطرق والكباري بالاستجابة السريعة لمطالب المحافظة والتي تقدم بها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، منها تطوير طريق "السيالة - شطا" الواصل إلى طريق بورسعيد وكذلك طريق "5 حديث"، بالإضافة إلى طريق دمياط المنصورة الشرقي.