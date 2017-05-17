بالصور.. محافظ االمنيا يبحث فرص الاستثمار مع السفير اليوناني

المنيا- ريمون الراوي:

استقبل عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، ميشيل دياميسيس، سفير اليونان في القاهرة، حيث بحث الطرفان دعم العلاقات المشتركة وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون، بحضور اثاناسيوس ماكراندريو، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية.

أكد المحافظ على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر واليونان، حيث شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في كافة القطاعات، وأكد على تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين.

كما قدم المحافظ عرضا حول الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمناطق الصناعية المتاح بها الاستثمار.

من جانبه، أشاد السفير اليوناني بتطور العلاقات بين مصر واليونان، وأعرب عن أمنياته في حضور الكشف الأثري الكبير الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي بمنطقة تونة الجبل، وقال إن ذلك ليس بجديد على الحضارة المصرية والقدماء المصريين.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات اليونانية لديها الرغبة في القدوم إلى المنيا والاستثمار في المناطق الصناعية، خصوصا بعدما أصبح مناخ الاستثمار في مصر مناسبا ومحفزا.