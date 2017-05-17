أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وزير الرياضة يطالب بضرورة التعاون مع الجنة العليا لبطولة العالم للسلة

Google+ Print
وزير الرياضة يطالب بضرورة التعاون مع الجنة العليا لبطولة العالم للسلة وزير الرياضة يطالب بضرورة التعاون مع الجنة العليا لبطولة العالم للسلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يجتمع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الأربعاء، بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل؛ وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة على مجمع الصالات باستاد القاهرة، واستعراض آخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

كان عبد العزيز، قد اجتمع الأسبوع الماضي باللجنة العليا، مؤكدًا على ضرورة متابعة كافة التفاصيل الدقيقة في نطاق اختصاص لجنته، وأن جاهزية الملاعب وهي أهم نقطة في البطولة، مطالبًا التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لخروج البطولة بالشكل المتميز في النقل التلفزيوني.

شاهد أيضا

وأكد عبد العزيز، أن المركز الإعلامي سيكون مجهزًا على أعلى مستوى لخدمة الإعلام المصري والأجنبي، وخاصة في ظل وجود دول من كل قارات العالم، كما طالب وزير الرياضة جميع الهيئات المعنية ضرورة التعاون مع اللجنة المنظمة وتقديم الخدمات اللازمة من أجل إخراج البطولة في أحسن صورة وإظهار وجه مصر الحضاري أمام الضيوف.

يحضر الاجتماع الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومحمد عبد المطلب، مدير البطولة، وأشلي جرين مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة، وممثلي الوزرات والهيئات ومحافظة القاهرة، واستاد القاهرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات وزارة الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017