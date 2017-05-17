وزير الرياضة يطالب بضرورة التعاون مع الجنة العليا لبطولة العالم للسلة

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يجتمع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الأربعاء، بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل؛ وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة على مجمع الصالات باستاد القاهرة، واستعراض آخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

كان عبد العزيز، قد اجتمع الأسبوع الماضي باللجنة العليا، مؤكدًا على ضرورة متابعة كافة التفاصيل الدقيقة في نطاق اختصاص لجنته، وأن جاهزية الملاعب وهي أهم نقطة في البطولة، مطالبًا التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لخروج البطولة بالشكل المتميز في النقل التلفزيوني.

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وأكد عبد العزيز، أن المركز الإعلامي سيكون مجهزًا على أعلى مستوى لخدمة الإعلام المصري والأجنبي، وخاصة في ظل وجود دول من كل قارات العالم، كما طالب وزير الرياضة جميع الهيئات المعنية ضرورة التعاون مع اللجنة المنظمة وتقديم الخدمات اللازمة من أجل إخراج البطولة في أحسن صورة وإظهار وجه مصر الحضاري أمام الضيوف.

يحضر الاجتماع الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومحمد عبد المطلب، مدير البطولة، وأشلي جرين مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة، وممثلي الوزرات والهيئات ومحافظة القاهرة، واستاد القاهرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، وقيادات وزارة الرياضة.